Il video del «funzionario rider» tra denuncia e lotta alle piattaforme (Di martedì 18 maggio 2021) Un funzionario pubblico e un rider che consegnano insieme gli ordini per la piattaforma di consegna di cibo Meituan. Il secondo urla al primo: «Più veloce, vecchio Wang!», «Vecchio Wang, fai più in fretta», «Attento alla strada!». Il fattorino improvvisato è Wang Lin, vicedirettore dell’ufficio delle relazioni di lavoro del dipartimento della municipalità di Pechino per le risorse umane e la sicurezza sociale. Sconosciuto ai più, è diventato celebre sul web per un video apparso on line a fine aprile … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 maggio 2021) Unpubblico e unche consegnano insieme gli ordini per la piattaforma di consegna di cibo Meituan. Il secondo urla al primo: «Più veloce, vecchio Wang!», «Vecchio Wang, fai più in fretta», «Attento alla strada!». Il fattorino improvvisato è Wang Lin, vicedirettore dell’ufficio delle relazioni di lavoro del dipartimento della municipalità di Pechino per le risorse umane e la sicurezza sociale. Sconosciuto ai più, è diventato celebre sul web per unapparso on line a fine aprile … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Giuseppe Conte sui rapporti dello 007 Mancini con Renzi e Salvini: «Gli incontri… - juventusfc : Che magia del Principino @ClaMarchisio8! ???? #GoalOfTheDay #ForzaJuve - reportrai3 : Si è anche ipotizzato che lo 007 Mancini una volta saltata sotto il Governo Conte, avesse cercato una sponda in Ita… - Cozmotics : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VII - Costa Del Sol Composer: Nobuo Uematsu - litaslife_026 : RT @vikinibottom_: io non so se ci stiamo rendendo conto della potenza del pescespada polacco #gaiagozzi -