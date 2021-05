Il viaggio “Sopra le palme” di Franco Battiato allo storico concerto di Baghdad del 1992 – Il video (Di martedì 18 maggio 2021) Fogh in Nakhal, “Sopra le palme”, cantano gli iracheni in una brano della tradizione popolare ripresa da Franco Battiato, il maestro della musica pop italiana scomparso oggi all’età di 76 anni, nell’album Caffè de la Paix del 1993. Quel disco risentì delle influenze mediorientali provenienti dal palco del Teatro Nazionale iracheno, dove l’artista siciliano si esibì in un concerto storico il 4 dicembre 1992. Il concerto di Baghdad, considerato una delle più suggestive esibizioni dal vivo di Battiato, si svolse in occasione della campagna umanitaria Un ponte per Baghdad e non uscì mai in cd-rom né in vinile. Tuttavia, brani come L’ombra della luce, Solo e appunto Fogh in Nakhal furono riproposti in ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Fogh in Nakhal, “le”, cantano gli iracheni in una brano della tradizione popolare ripresa da, il maestro della musica pop italiana scomparso oggi all’età di 76 anni, nell’album Caffè de la Paix del 1993. Quel disco risentì delle influenze mediorientali provenienti dal palco del Teatro Nazionale iracheno, dove l’artista siciliano si esibì in unil 4 dicembre. Ildi, considerato una delle più suggestive esibizioni dal vivo di, si svolse in occasione della campagna umanitaria Un ponte pere non uscì mai in cd-rom né in vinile. Tuttavia, brani come L’ombra della luce, Solo e appunto Fogh in Nakhal furono riproposti in ...

