Il supporto psicologico dei malati e degli operatori socio-sanitari nel Presidio Ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca

Per il "Tribunale per i Diritti del Malato", che da oltre quarant'anni porta avanti azioni a tutela del malato, alcune notizie sono davvero prioritarie e vanno comunicate. Ci si sente concretamente suffragati quando alle continue campagne e ai monitoraggi di Cittadinanzattiva sulla "Valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero" un tassello importante va ad aggiungersi consolidando i termini della "Umanizzazione delle Cure". Non tutti sanno che, da marzo 2020, la Direzione Generale dell'ASL Taranto ha attivato un nuovo servizio, una linea telefonica gestita da una Task Force di psicologi per garantire una consulenza psicologica, un aiuto rivolto ai cittadini e agli operatori socio-sanitari nella gestione del disagio piscologico in relazione alla pandemia da Coronavirus.

