Il Sostegni bis sembra sempre più una manovra finanziaria: ecco perchè

Questa sarà, finalmente, la settimana decisiva in cui il decreto Sostegni bis verrà alla luce. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del testo definitivo dovrebbe tenersi entro giovedì. Lo ha reso noto il ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Il maxi provvedimento economico in arrivo – come abbiamo già sottolineato più volte – sarà trasversale, toccando distinti settori del tessuto socio-economico del paese. L'obiettivo principale del provvedimento è infatti dare aiuti subito e assegnarli in modo da far ripartire l'Italia nelle prossime settimane, in concomitanza con la prosecuzione della ...

