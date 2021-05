Il sogno Real Madrid | il ritorno alla Juve e la sfida Napoli | Allegri in bilico

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Corriere dello Sport, già dprima pagina, si concentra sui rumors che vedono protagonista Massimiliano. L’ex tecnico della, vincitore di ben sei scudetti, è l’oggetto del desiderio di quasi tutte le squadre per il prossimo mercato. Pragmatismo, carisma e grande capacità di lettura delle partite sono i pregi che hanno stregato tutti. Come si legge sul quotidiano Max è fermo da due anni ormai e non vede l’ora di tornare ad allenare. Sebbene sembrasse ormai scritto un suonegli ultimi giorni c’è stata un’inversione di tendenza. Ilsembrerebbe essere tornato di prepotenza su di lui; e, soprattutto, pare che ci sia l’interessamento del. Adnon resta che ...

Per non parlare dei ragazzini… Si distruggerebbe ildi milioni di bambini che giocano ...Madrid e Barcellona rischierebbero di non partecipare alle coppe . Vi immaginate cosa ...Une un mio desiderio, ma costa caro e non so se vorrà lasciare ilMadrid'.Massimiliano Allegri è la grande suggestione di De Laurentiis per la panchina del Napoli. L'allenatore toscano è fermo da due anni ...Dopo aver creato più di 250 coppie, facendo incontrare i cuori solitari al tavolo di un ristorante in “Primo appuntamento”, Flavio Montrucchio torna a scoccare le sue frecce, ...