“Il Silenzio” | DeLillo racconta un mondo sconvolto dalla pandemia che cerca di tornare alla vita

(Di martedì 18 maggio 2021) L’eccezione è sempre deviazionenorma, un flusso giallino di lava e di materia incandescente che lascia irrompere il peso della tecnica nella assopita quotidianità. Incidenti, eruzioni, rotture, pandemie, giravolte della storia che imprimono quel senso perturbante, oltre Freud, capace di porci nudi davantisolitudine del cosmo. Ed è una lezione che Don, uno dei più grandi romanzieri statunitensi contemporanei, ormai maneggia e padroneggia con articolata sapienza: e se già in ‘Rumore bianco’, letterale cronaca di un assurdo familiare scivolato nella barbarie di un incidente chimico, la tecnica si era resa fattore demiurgico capace di rimodellare e definire l’esistenza in un nuovo paradigma, nel recentissimo ‘Il’ (Einaudi, 2021) arrivano al pettine i metaforici nodi di un ...

Advertising

Dingorez_Ferez : Una nuova aggiunta al progetto FAQ (la cui unica timeline è data da cosa leggo) con il romanzo 'Il Silenzio' di Don… - MilanoNera : Il silenzio – Don DeLillo -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio DeLillo

TPI

Il sacro terrore del Millennium Bug e di azzeramenti globali della tecnologia, ciò che Donha descritto meravigliosamente di recente nel suo romanzo 'Il', immaginando che in tempi ...... cosa sarebbe potuto succedere se all'improvviso si fosse verificato un collasso informatico? Il(Einaudi, 2021) è l'ultimo visionario esperimento letterario di Don, che con questo ...Il libro "Silicon Valley – No_code Life" del fotografo iraniano americano Ramak Fazel edito da Rizzoli racconta la vera vita in un luogo che, da un punto di vista prettamente geografico, non esiste La ...