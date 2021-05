«Il segreto del benessere», Elisabetta Canalis è la protagonista del nuovo Vanity Stage (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi più che mai è tempo di benessere: perché prendersi cura di sé stessi non è un optional, ma un percorso per migliorare la propria vita. Come sentirsi meglio e vivere bene sono i temi al centro del nuovo Vanity Stage, organizzato da Vanity Fair in collaborazione con San Benedetto. «Il segreto del benessere» ha per protagonista la conduttrice italiana Elisabetta Canalis, a dialogo con il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti. L’evento digitale è in programma il 20 maggio alle ore 18 sulla piattaforma VanityStage.Vanityfair.it/san-benedetto-my-secret-2021 e sui canali Instagram, Facebook e YouTube di Vanity Fair ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi più che mai è tempo di: perché prendersi cura di sé stessi non è un optional, ma un percorso per migliorare la propria vita. Come sentirsi meglio e vivere bene sono i temi al centro del, organizzato daFair in collaborazione con San Benedetto. «Ildel» ha perla conduttrice italiana, a dialogo con il direttore diFair Simone Marchetti. L’evento digitale è in programma il 20 maggio alle ore 18 sulla piattaformafair.it/san-benedetto-my-secret-2021 e sui canali Instagram, Facebook e YouTube diFair ...

