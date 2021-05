Il ruolo degli influencer nella campagna vaccinale che punta agli under 30 (Di martedì 18 maggio 2021) Vaccinare i più giovani passa dagli influencer. La caccia ai giovanissimi perché per la prima dose è cominciata e se nel caso degli anziani e dei più grandi si è capito che per invogliarli occorreva fornire l’appuntamento con largo anticipo, con i giovani è tutto il contrario. Si dovrebbe procedere sfruttando la capacità degli influencer di catalizzare l’attenzione dei giovani rendendoli il veicolo di una campagna di sensibilizzazione mirata a seconda dell’età e del social di riferimento. Va via via dipingendosi, quindi, nella campagna vaccinale influencer un ruolo di rilievo per tutti quei giovani e quelle giovani che – tramite Instagram e TikTok – possono raggiungere milioni di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 maggio 2021) Vaccinare i più giovani passa d. La caccia ai giovanissimi perché per la prima dose è cominciata e se nel casoanziani e dei più grandi si è capito che per invogliarli occorreva fornire l’apmento con largo anticipo, con i giovani è tutto il contrario. Si dovrebbe procedere sfruttando la capacitàdi catalizzare l’attenzione dei giovani rendendoli il veicolo di unadi sensibilizzazione mirata a seconda dell’età e del social di riferimento. Va via via dipingendosi, quindi,undi rilievo per tutti quei giovani e quelle giovani che – tramite Instagram e TikTok – possono raggiungere milioni di ...

