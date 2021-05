Il Punto Z: Cannavò e Zenga tra gli ospiti (Di martedì 18 maggio 2021) Domani sera andrà in onda l’ultima puntata del format di Tommaso Zorzi “Il Punto Z”. L’opinionista dell’Isola nella puntata conclusiva della sua trasmissione ha deciso di invitare alcuni suoi ex compagni d’avventura al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha deciso di chiudere il suo format “Il Punto Z” con il botto. L’influencer nella giornata di oggi ha registrato la puntata, dato che domani sarà impegnato tutto il giorno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 18 maggio 2021) Domani sera andrà in onda l’ultima puntata del format di Tommaso Zorzi “IlZ”. L’opinionista dell’Isola nella puntata conclusiva della sua trasmissione ha deciso di invitare alcuni suoi ex compagni d’avventura al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha deciso di chiudere il suo format “IlZ” con il botto. L’influencer nella giornata di oggi ha registrato la puntata, dato che domani sarà impegnato tutto il giorno Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

minigio20 : La Tittocchia è trash e serpe al punto giusto e Ciufoli è molto odiato quindi interessante per le dinamiche. La Can… - Coviddata9 : @ale_garibbo @HuffPostItalia Ho capito, però è una ottima palestra ?? Il problema è che non tutti i ragazzi sono por… - strelopi : rlinda cannavò è il mio punto debole, non posso farci nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Punto Cannavò Rosalinda e Zenga sbottano su Instagram: 'Ci hanno sbattuti fuori' ... 'Ci hanno sbattuti fuori' NON PERDERTI ANCHE > 'Hai fatto la etero lesbica', Rosalinda Cannavò e il duro attacco degli haters - FOTO Dopo aver registrato 'Il Punto Z', Andrea e Rosalinda si sono ...

Rosalinda Cannavò dopo registrazione del Punto Z ironizza: "Sbattuti fuori" Il Punto Z, Rosalinda Cannavò ironica: 'Siamo stati sbattuti fuori da Mediaset' Domani sera su Mediaset Play Infinity andrà in onda una nuova puntata de Il Punto Z . E tra i tanti ospiti che Tommaso ...

Rosalinda Cannavò dopo registrazione del Punto Z ironizza: “Sbattuti fuori” Lanostratv ... 'Ci hanno sbattuti fuori' NON PERDERTI ANCHE > 'Hai fatto la etero lesbica', Rosalindae il duro attacco degli haters - FOTO Dopo aver registrato 'IlZ', Andrea e Rosalinda si sono ...IlZ, Rosalindaironica: 'Siamo stati sbattuti fuori da Mediaset' Domani sera su Mediaset Play Infinity andrà in onda una nuova puntata de IlZ . E tra i tanti ospiti che Tommaso ...