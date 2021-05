Il progetto di Swatch Art Piece Hotel e Peggy Guggenheim Collection che coinvolge la Gen Z

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 maggio 2021) Due occhi fluttuanti che guardano il cielo, composti da barche e realizzati con frammenti di legno, tubi e plastica colorata per dare l’impressione di due iridi che scrutano l’orizzonte con sguardo attento. Li ha realizzati Stefano Ogliari Badessi, in arte S.O.B., artista nomade che per le sue installazioni trae ispirazione dalla natura e dai sogni. Non ha fatto tutto da solo però. La scultura è infatti il risultato di un workshop che, dal 14 al 16 maggio, ha coinvolto, nella sua fase finale, nove giovanissimi spingendoli ad interrogarsi sul rapporto indissolubile che esiste tra l’acqua e la città di Venezia. Un’esperienza unica, pensata per coinvolgere e avvicinare gli studenti al mondo dell’arte, particolarmente importante in un momento in cui, con le scuole chiuse, il senso di isolamento è stato vissuto dai ragazzi in modo più intenso. Stefano Ogliari Badessi, a destra, e uno dei ragazzi parte del workshop lavorano all’opera ‘Chi guarda cosa?’. Foto Matteo DeFina.