Il prezzo della benzina sale ancora, sfiora 1,6 euro. Cresce anche il gasolio (Di martedì 18 maggio 2021) Prezzi dei carburanti ancora in salita. Secondo le rilevazioni settimanali del Mise la benzina ha raggiunto quota 1,593 euro al litro , contro gli 1,588 di una settimana fa. Stesso trend per il gasolio,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 maggio 2021) Prezzi dei carburantiin salita. Secondo le rilevazioni settimanali del Mise laha raggiunto quota 1,593al litro , contro gli 1,588 di una settimana fa. Stesso trend per il,...

