Il Paradiso delle signore e Un posto al sole, anticipazioni 19 maggio: un'inaspettata richiesta (Di martedì 18 maggio 2021) Il Paradiso delle signore e Un posto al sole continueranno ad emozionare i fedeli telespettatori con le loro storie ricche di colpi di scena. Le anticipazioni relative agli episodi in onda domani 19 maggio, rivelano che a Milano, Marta confiderà ad Umberto e Adelaide di aver ricevuto un'importante offerta di lavoro e non averlo detto a Vittorio. Intanto, Marcello chiederà a Ludovica di dimenticarlo e Cosimo proverà a capire se sua madre voglia trasferirsi a Parigi. A Napoli, invece, Pietro Abbate contatterà uno storico nemico di Roberto mentre Alberto vorrà indietro il seminterrato ed infine, Samuel sarà preoccupato per Silvia. Il Paradiso delle signore, trama 19 maggio: Marcello chiede a ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 maggio 2021) Ile Unalcontinueranno ad emozionare i fedeli telespettatori con le loro storie ricche di colpi di scena. Lerelative agli episodi in onda domani 19, rivelano che a Milano, Marta confiderà ad Umberto e Adelaide di aver ricevuto un'importante offerta di lavoro e non averlo detto a Vittorio. Intanto, Marcello chiederà a Ludovica di dimenticarlo e Cosimo proverà a capire se sua madre voglia trasferirsi a Parigi. A Napoli, invece, Pietro Abbate contatterà uno storico nemico di Roberto mentre Alberto vorrà indietro il seminterrato ed infine, Samuel sarà preoccupato per Silvia. Il, trama 19: Marcello chiede a ...

