Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24-28 maggio: SPOILER di fine stagione (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo quasi alla fine si quest’ultima entusiasmante stagione del Il Paradiso delle Signore, ancora tanti i colpi di scena per i nostri protagonisti. La soap di Rai 1 detiene il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo quasi allasi quest’ultima entusiasmantedel Il, ancora tanti i colpi di scena per i nostri protagonisti. La soap di Rai 1 detiene il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: I progetti di Vittorio - desti_paradiso : L'ultima gara in palinsesto è quella che riguarda il girone A ed esattamente quella delle 18 del Comunale di Gorgonzola tra: - Claudio89361433 : #AscoltiTv senza se e senza ma il paradiso delle signore ieri leader assoluto non solo della fascia pomeridiana d… - Claudio89361433 : #ilparadisodellesignore ho letto che dal 13 settembre stagione 6 del paradiso con grandi cambiamenti e da agosto il… - Claudio89361433 : #ilparadisodellesignore incredibile il paradiso leader dii ascolti con duemilioni e cento e 19, 3 di share non sol… -