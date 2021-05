Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 maggio: Marcello rivela a Ludovica di lasciarlo in pace (Di martedì 18 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore che mercoledì 19 maggio 2021, proseguirà la settimana con un’altra nuovissima puntata che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni che riguardano la puntata di mercoledì 19 maggio 2021, rivelano che Marcello Barbieri dal carcere invierà una lettera a Ludovica Brancia di Montalto, in cui gli dirà di voltare pagina dopo la bellissima notte di grande passione che hanno passato prima che lui andasse in carcere. Rocco Amato, con i soldi che ha vinto alla gara ciclistica, vorrà fare una bellissima sorpresa a Maria Puglisi comprandogli un bellissimo regalo. Il Paradiso delle Signore, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera Ilche mercoledì 192021, proseguirà la settimana con un’altra nuovissima puntata che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Leche riguardano la puntata di mercoledì 192021,no cheBarbieri dal carcere invierà una lettera aBrancia di Montalto, in cui gli dirà di voltare pagina dopo la bellissima notte di grande passione che hanno passato prima che lui andasse in carcere. Rocco Amato, con i soldi che ha vinto alla gara ciclistica, vorrà fare una bellissima sorpresa a Maria Puglisi comprandogli un bellissimo regalo. Il, ...

Advertising

adoraincerta : RT @barb_edwire: Siamo praticamente un punto sopra la Russia per i diritti delle persone trans ma yes chiaramente l'Italia é il paradiso tr… - forgetmenot4121 : RT @barb_edwire: Siamo praticamente un punto sopra la Russia per i diritti delle persone trans ma yes chiaramente l'Italia é il paradiso tr… - hadesinveins : RT @barb_edwire: Siamo praticamente un punto sopra la Russia per i diritti delle persone trans ma yes chiaramente l'Italia é il paradiso tr… - idkacidangel : RT @barb_edwire: Siamo praticamente un punto sopra la Russia per i diritti delle persone trans ma yes chiaramente l'Italia é il paradiso tr… - DIO_Supremacy : RT @barb_edwire: Siamo praticamente un punto sopra la Russia per i diritti delle persone trans ma yes chiaramente l'Italia é il paradiso tr… -