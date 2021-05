Il mondo della musica piange Franco Battiato, scomparso a 76 anni: i messaggi (Di martedì 18 maggio 2021) Franco Battiato si è spento il 18 maggio. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social. Franco Battiato è stato uno dei cantautori più celebri del panorama internazionale e la sua morte ha senza dubbio lasciato un enorme vuoto nella musica italiana. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso via social il loro dispiacere per la scomparsa del celebre cantautore, e molti tra coloro che l’avevano conosciuto hanno scritto dei messaggi in suo ricordo tramite social. Franco BattiatoFranco Battiato: il ricordo sui social In tanti tra i volti della musica italiana hanno dedicato dei messaggi a Franco ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021)si è spento il 18 maggio. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social.è stato uno dei cantautori più celebri del panorama internazionale e la sua morte ha senza dubbio lasciato un enorme vuoto nellaitaliana. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso via social il loro dispiacere per la scomparsa del celebre cantautore, e molti tra coloro che l’avevano conosciuto hanno scritto deiin suo ricordo tramite social.: il ricordo sui social In tanti tra i voltiitaliana hanno dedicato dei...

Advertising

vladiluxuria : Il mio mondo ideale è quello in cui nessuno pensa di curare la diversità ma di prendersi cura della dignità di ogni… - Pontifex_it : In questa festa dell’#Ascensione, mentre contempliamo il Cielo, dove Cristo è asceso e siede alla destra del Padre,… - MediasetTgcom24 : Cina, riprende il concorso della natiche più belle: chi sarà la prossima 'Miss Bum Bum'? #cina… - LPeyretti : RT @GuidoCrosetto: Per la prima volta in Italia, nei sondaggi, la destra conservatrice supera la sinistra. È immutato invece, nelle istit… - infoitinterno : Addio a un grande. Il mondo della musica in lutto: è morto Franco Battiato -