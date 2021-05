Il Milan senza Champions League perde tre titolari (Di martedì 18 maggio 2021) Il Milan si ritrova in bilico: Champions da conquistare a Bergamo e fallire significherebbe dire addio a tre titolari A Bergamo per la Champions e il futuro. Contro il Cagliari il Milan ha perso l’occasione di tagliare il traguardo con un turno di anticipo e ora la missione appare complicata. L’Atalanta è già certa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Ilsi ritrova in bilico:da conquistare a Bergamo e fallire significherebbe dire addio a treA Bergamo per lae il futuro. Contro il Cagliari ilha perso l’occasione di tagliare il traguardo con un turno di anticipo e ora la missione appare complicata. L’Atalanta è già certa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Ma qualcuno al #Club di #Caressa che dica che senza il rigore di #Calvarese al 90’ il #Milan ora sarebbe in… - AlfredoPedulla : #Donnarumma-#Milan, rinnovo sempre più in salita: con o senza #Champions - ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - CescInt95 : Tranquilli, il soldatto risorgerà appena il Milan prenderà un under 20 in prestito senza riscatto (per non appesant… - dyscoveryx : RT @FMCROfficial: Lo scrivo di nuovo Questa sarebbe la classifica senza il furto del rigore regalato a Cuadrado. Milan 76 Napoli 76 Juventu… -