IL MATTINO – Napoli, De Laurentiis ha scelto Galtier. Sgravi fiscali per l’ingaggio grazie al decreto crescita (Di martedì 18 maggio 2021) Christophe Galtier, allenatore del Lille, è balzato in cima alle preferenze del Napoli. De Laurentiis pensa al tecnico francese per sostitutore Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il MATTINO De Laurentiis sta completando il casting per la panchina:” Tutti gli indizi dicono che il favorito per la panchina del Napoli adesso è il 54enne Galtier che lascerà il Lille anche in caso vittoria della Ligue 1 (al suo posto è pronto l’ex azzurro Blanc)”. Il MATTINO su Galtier al Napoli aggiunge: “Ingaggio in linea con il momento economico del Napoli (che deve tagliare il monte stipendi e farlo scendere a quota 80 milioni): il francese prenderebbe 2,3 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 maggio 2021) Christophe, allenatore del Lille, è balzato in cima alle preferenze del. Depensa al tecnico francese per sostitutore Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano IlDesta completando il casting per la panchina:” Tutti gli indizi dicono che il favorito per la panchina deladesso è il 54enneche lascerà il Lille anche in caso vittoria della Ligue 1 (al suo posto è pronto l’ex azzurro Blanc)”. Ilsualaggiunge: “Ingaggio in linea con il momento economico del(che deve tagliare il monte stipendi e farlo scendere a quota 80 milioni): il francese prenderebbe 2,3 ...

