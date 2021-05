Il G20 presieduto dall’Italia verso il no alla liberalizzazione dei brevetti sui vaccini. E’ quanto emerge dalla bozza delle conclusioni (Di martedì 18 maggio 2021) Il G20 dice, nuovamente, no alla liberalizzazione dei brevetti sui vaccini anti Covid e sulle tecnologie per produrli. Nonostante l’avvallo statunitense alla richiesta originariamente avanzata da Sudafrica ed India, in rappresentanza di 92 paesi, l’organizzazione delle principali economie del mondo (in cui hanno sede le multinazionali titolari delle licenze) non va oltre una sollecitazione alle licenze volontarie. In sostanza un invito alle case farmaceutiche a cedere, dietro compenso, i loro brevetti a produttori terzi. Già in marzo, in sede Wto, i paesi occidentali e il Brasile si erano espressi contro la liberalizzazione. Nel frattempo è cambiata però la posizione degli Stati Uniti dove hanno sede Pfizer, Moderna e Johnson & ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Il G20 dice, nuovamente, nodeisuianti Covid e sulle tecnologie per produrli. Nonostante l’avvallo statunitenserichiesta originariamente avanzata da Sudafrica ed India, in rappresentanza di 92 paesi, l’organizzazioneprincipali economie del mondo (in cui hanno sede le multinazionali titolarilicenze) non va oltre una sollecitazione alle licenze volontarie. In sostanza un invito alle case farmaceutiche a cedere, dietro compenso, i loroa produttori terzi. Già in marzo, in sede Wto, i paesi occidentali e il Brasile si erano espressi contro la. Nel frattempo è cambiata però la posizione degli Stati Uniti dove hanno sede Pfizer, Moderna e Johnson & ...

