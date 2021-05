Il diritto di difendere il popolo palestinese (Di martedì 18 maggio 2021) La prima istanza che mi pare importante sollecitare parlando della questione israelo-palestinese è quella di chiedere ad alta voce all’informazione mainstream di accogliere tutte le opinioni sul tema anche quelle considerate «estremiste» e opposte al pensiero dominante e, nel caso che qualcuno ravvisi reati di opinione lo si inviti a rivolgersi ai tribunali invece di imporre censure preventive, opzioni discriminatorie o auto censure. Personalmente solo per avere esercitato il diritto costituzionale ad esprimere le mie opinioni a titolo personale sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 maggio 2021) La prima istanza che mi pare importante sollecitare parlando della questione israelo-è quella di chiedere ad alta voce all’informazione mainstream di accogliere tutte le opinioni sul tema anche quelle considerate «estremiste» e opposte al pensiero dominante e, nel caso che qualcuno ravvisi reati di opinione lo si inviti a rivolgersi ai tribunali invece di imporre censure preventive, opzioni discriminatorie o auto censure. Personalmente solo per avere esercitato ilcostituzionale ad esprimere le mie opinioni a titolo personale sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

