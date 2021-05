Il David di Michelangelo conquista la scena | La Bellezza Italiana a Expo Dubai

Leggi su newsagent

(Di martedì 18 maggio 2021) Offrire un simbolo tangibile della maestria e dell’ingegno italiano ammirabile e riconoscibile da tutti. Questa la motivazione alla base della scelta di porre ildial centro del Padiglione Italia a2020. Posticipata di un anno a causa della pandemia, finalmente a ottobre si aprirà l’Esposizione universale, per la prima volta tenuta in un paese arabo. Per l’occasione il Commissariato per la partecipazione dell’Italia a2020ha deciso di offrire al mondo la più accurata riproduzione a grandezza naturale mai realizzata deldi, frutto della collaborazione tra il Museo della Galleria dell’Accademia di Firenze, il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ...