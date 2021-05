Il covid può colpire anche il pene: rischio disfunzione erettile anche dopo la guarigione. Lo studio (Di martedì 18 maggio 2021) I polmoni, gli occhi, il cervello, l’intestino, la pelle… e anche il pene. Proprio così: il virus Sars-CoV-2 non risparmia neanche l’apparato genitale. Con conseguenze, seppur probabilmente transitorie, che possono minare la qualità della vita di una persona. covid-19 può infatti responsabile dell’insorgenza della disfunzione erettile, che a sua volta può durare per diversi mesi anche dopo la ripresa dalla malattia. A documentarlo è stato un gruppo di scienziati dell’Università di Miami che ha analizzato il tessuto del pene di due pazienti covid guariti, uno di 65 anni e l’altro di 71 anni d’età, affetti da disfunzione erettile. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) I polmoni, gli occhi, il cervello, l’intestino, la pelle… eil. Proprio così: il virus Sars-CoV-2 non risparmia nel’apparato genitale. Con conseguenze, seppur probabilmente transitorie, che possono minare la qualità della vita di una persona.-19 può infatti responsabile dell’insorgenza della, che a sua volta può durare per diversi mesila ripresa dalla malattia. A documentarlo è stato un gruppo di scienziati dell’Università di Miami che ha analizzato il tessuto deldi due pazientiguariti, uno di 65 anni e l’altro di 71 anni d’età, affetti da. I ...

