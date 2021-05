Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano | tutto quello che c’è da sapere

Advertising

Raicomspa : Tre storie arrivano a #Montalbano dal passato attraverso la scoperta di un diario scritto nell’estate del ‘43 dall’… - Raicomspa : Terzo dvd della collezione completa de Il Commissario #Montalbano: 'Salvo amato, Livia mia' è disponibile in edicol… - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 18 maggio 2021: Il Commissario Montalbano e film - BELLISS16414189 : RT @pulcepalma: APPUNTAMENTO stasera con il commissario più amato dagli italiani. #Montalbano #LaDanzaDelGabbiano @carlopalo… - Agricolturabio1 : RT @pulcepalma: APPUNTAMENTO stasera con il commissario più amato dagli italiani. #Montalbano #LaDanzaDelGabbiano @carlopalo… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano

Torna in onda Ilsu Rai1 dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana. Martedì 11 maggio la fiction non era andata in onda per lasciare spazio alla cerimonia dei David di Donatello ...Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ricomincio da me, Attacco al Potere - Olympus Has Fallen, Loving, Suburbicon, The Green Hornet, Security, Il: ...Anticipazioni Ricomincio da me: la trama del film con Jennifer Lopez in onda stasera su Canale5 Questa sera, martedì 18 maggio, Canale5 proporrà il film ...Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Il commissario Montalbano – La danza del gabbiano”. Alla scomparsa dell’ispettore Fazio, il commissario Montalbano inizia a seguire molteplici tracce senza c ...