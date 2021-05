Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano | la trama del film con Luca Zingaretti in onda questa sera

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Rai1 mette inmartedì 18 maggio alle 21.25, Ladel, episodio della fortunata serie didedicata a Il, che vede come semprenei panni del protagonista. Torna dunque in tv uno degli episodi più amati dagli spettatori, adattamento del 15esimo romanzo del maestro Andrea Camilleri. Il– LadelIn questo martedì 18 maggio 2021 la Rai continua con la riproposizione deidedicati alla saga di romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, presentando in primata un altro episodio della saga del. ...