Il CNDDU propone a tutti gli insegnanti di promuovere l’attivismo climatico tra le nuove generazioni

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità 2021. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 con la Risoluzione 55/201 e proclamata per il 22 maggio, la giornata ha lo scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi della biodiversità e di commemorare l'adozione del testo della Convenzione ONU sulla diversità biologica (CBD, Convention on Biological Diversity) adottata a Nairobi, Kenya, il 22 maggio 1992 e firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. L'articolo .

