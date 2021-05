Il calendario | giorno per giorno | delle riaperture dal 18 maggio al 1° luglio

(Di martedì 18 maggio 2021) La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l'aggiornamentomisure in vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma, alla luce del miglioramento dei dati. ...

La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l'aggiornamento delle misure in vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma delle riaperture, alla luce del miglioramento dei dati. ...Accadde oggi. Il 18 Maggio è il 138°delgregoriano. Mancano 227 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante Il 18 Maggio è la Giornata internazionale dei musei. SI ricordano San Giovanni I, Papa e martire, San ...Calendario riaperture nuovo decreto legge. Da maggio al primo luglio 2021, riaperture e coprifuoco. Ecco cosa si potrà fare data per data. Calendario riaperture maggio giugno 2021 stabilito dal govern ...Da mercoledì il coprifuoco spostato alle 23. Dai centri commerciali alle palestre, dai matrimoni ai locali al chiuso: il cronoprogramma ...