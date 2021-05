Il calendario delle riaperture, settimana per settimana (Di martedì 18 maggio 2021) Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Arriva l’attesa svolta da parte del governo Draghi sulle riaperture e sui parametri per stabilire le restrizioni. Vediamo nel dettaglio le misure stabilite, dopo settimane di trattative, dal nuovo decreto legge approvato lunedì 17 maggio dal consiglio dei ministri. Il governo continua ad avanzare con gradualità sulla strada delle riaperture, ma i dati epidemiologici, definiti molto positivi anche dai vertici del Comitato tecnico scientifico, hanno consentito un’accelerazione rispetto al calendario precedente. Come cambia il coprifuoco In zona gialla l’orario del coprifuoco sarà posticipato dalle 22 alle 23 dal 19 maggio, per poi passare a mezzanotte dal 7 giugno ed essere completamente abolito dal 21 giugno. Le riaperture dei ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Arriva l’attesa svolta da parte del governo Draghi sullee sui parametri per stabilire le restrizioni. Vediamo nel dettaglio le misure stabilite, dopo settimane di trattative, dal nuovo decreto legge approvato lunedì 17 maggio dal consiglio dei ministri. Il governo continua ad avanzare con gradualità sulla strada, ma i dati epidemiologici, definiti molto positivi anche dai vertici del Comitato tecnico scientifico, hanno consentito un’accelerazione rispetto alprecedente. Come cambia il coprifuoco In zona gialla l’orario del coprifuoco sarà posticipato dalle 22 alle 23 dal 19 maggio, per poi passare a mezzanotte dal 7 giugno ed essere completamente abolito dal 21 giugno. Ledei ...

Advertising

fanpage : Il nuovo calendario delle riaperture del Governo - lavocedialba : Sport: fissato il calendario delle riaperture. Via libera per le palestre già dal 24 maggio, pubblico nei dilettant… - CasilinaNews : Italia, Coronavirus. Nuovo Decreto Draghi: il calendario delle riaperture - LabParlamento : #COVID19: SULLE #RIAPERTURE #DRAGHI CEDE AL #CENTRODESTRA Nel comunicato di #PalazzoChigi il calendario delle… - TargatoCN : Sport: fissato il calendario delle riaperture. Via libera per le palestre già dal 24 maggio, pubblico nei dilettant… -