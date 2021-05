Il braccio di ferro sul Nord Stream 2 che scombussola l’Ue e gli Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 18 maggio 2021) Mentre il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, dice che il2 è di natura commerciale ed è in corso di attuazione congiuntamente con partner europei (nonostante l’opposizione di alcuni Paesi), arriva l’ok per la costruzione dei due chilometri nelle acque tedesche, interrotta a causa di problemi ambientali. L’autorità marittima tedesca (BSH) ha detto sì alla prosecuzione sicura dei lavori nelle acque danesi. Ecco che ildisul(e gli Usa), e la probabile nuova cancelliera tedesca fa trasparire il suo no. GASDOTTO La costruzione di due chilometri del gasdotto2 nelle acque tedesche era stata interrotta a causa di una serie di opposizioni da parte ...