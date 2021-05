Ikea ritira ciotole e tazze delle serie Heroisk e Talrika per rischio rottura e ustioni

(Di martedì 18 maggio 2021)dal mercato i piatti, lee leper ildi. Lo comunica il Gruppo che invita tutti i clienti che hanno acquistato i piatti, lee ledue“a non utilizzarli e a riportare i prodotti al negoziopiù vicino per ricevere il rimborso”. “La sicurezza è da sempre una priorità per. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi didei prodotti”, si legge nella ...

