Ieratici | monumentali | pieni di classe Si classificarono quinti | ma per molti è ancora la canzone italiana più bella presentata al Festival

(Di martedì 18 maggio 2021) Malato da tempo, ieri notte è morto a 76 anni nella sua Sicilia il grande Franco Battiato. Genio musicale unico e sfaccettato, il cantautore di Cerco un centro di gravità permanente, in oltre cinquant’anni di carriera, ha saputo fondere in uno stile unico pop e musica d’autore. Franco Battiato e Alice di nuovo in tour guarda le foto Esploso negli anni 80 con l’album La voce del padrone, Battiato aveva intrapreso nella stessa decade un sodalizio artistico indimenticabile con la cantante Alice. Per la quale scrisse hit come Per Elisa e Il vento caldo dell’estate, e duettò con lei nell’indimenticabile I ...