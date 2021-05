I paletti 5s alla Cartabia Nessuna rottura | ma per noi principi imprescindibili

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) La linea è di non alzare i toni, di cercare il confronto, di provare a “rimarginare le distanze”, per usare le parole del deputato 5 stelle Eugenio Saitta, “non scendendo in piazza per chiedere pseudo referendum ma cercando di sedersi in modo serio ai tavoli”. Ma che in casa M5s ci sia scontento per alcune proposte della commissione voluta dministra Martasul ddl penale è chiaro. A mettere inrme i pentastellati in particolare alcuni punti: il superamento della prescrizione targata Bonafede, il divieto per il pm di appellare le sentenze, di condanna o di assoluzione che siano, la possibilità che sia il Parlamento a stabilire le priorità dell’azione penale del pubblico ministero. Non sono nelle corde dei pentastellati, come spiega ad HuffPost Vittorio Ferraresi, deputato 5 stelle e sottosegretario ...