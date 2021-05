I Paesi europei si avviano a salvare la loro prossima stagione turistica (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre continua la vaccinazione contro il Covid-19, i Paesi europei si preparano all’arrivo della stagione turistica, contando in particolare sulla riapertura di negozi, bar, ristoranti, musei per attirare i turisti. Panoramica delle diverse strategie in atto, mentre la Commissione europea si prepara all’implementazione di un Certificato Sanitario Europeo. La Commissione europea sta preparando l’implementazione di un certificato sanitario per i viaggi tra i Paesi dell’UE . Un documento che si desideri sia operativo entro la fine di giugno per non perdere la stagione turistica. L’Italia, leader mondiale di presenze turistiche, ha annunciato un positivo programma di ripresa in più fasi, quando finalmente negozi, musei, teatri potranno riaprire tranquillamente e non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre continua la vaccinazione contro il Covid-19, isi preparano all’arrivo della, contando in particolare sulla riapertura di negozi, bar, ristoranti, musei per attirare i turisti. Panoramica delle diverse strategie in atto, mentre la Commissione europea si prepara all’implementazione di un Certificato Sanitario Europeo. La Commissione europea sta preparando l’implementazione di un certificato sanitario per i viaggi tra idell’UE . Un documento che si desideri sia operativo entro la fine di giugno per non perdere la. L’Italia, leader mondiale di presenze turistiche, ha annunciato un positivo programma di ripresa in più fasi, quando finalmente negozi, musei, teatri potranno riaprire tranquillamente e non ...

Advertising

Azione_it : 'Nel #PNRR ci sono solo 7 righe sugli asili nido. Nel #NextGenerationItalia di @Azione_it invece si propone di aume… - fattoquotidiano : Coprifuoco, cosa fanno gli altri paesi europei? Dalle durissime restrizioni decise per la Francia al liberi tutti d… - Europarl_IT : 'Salvare vite umane in mare deve essere una priorità dell'UE. I confini greci, spagnoli e italiani sono confini eur… - magicaGrmente22 : @Massimi47715989 Non devono partire. Non hanno motivo di farlo. Bisogna smetterla di renderli merce di scambio, uni… - azulette : RT @Europarl_IT: 'Salvare vite umane in mare deve essere una priorità dell'UE. I confini greci, spagnoli e italiani sono confini europei.… -