I mille volti dell’omofobia: l’intervista alla psicologa Federica Invernizzi (Di martedì 18 maggio 2021) La Giornata internazionale contro l’omotransfobia cade il 17 maggio di ogni anno, data che ricorda quella in cui l’omosessualità è stata eliminata dal novero delle malattie mentali e ufficialmente considerata una “variante naturale del comportamento umano”. Abbiamo intervistato Federica Invernizzi, psicologa esperta di orientamento sessuale e responsabile del centro di ascolto di Omphalos, associazione LGBTI umbra, che da anni è al fianco dei ragazzi omosessuali vittime di omofobia. Il 17 maggio 1990 l’omosessualità veniva derubricata da malattia mentale a “variante naturale del comportamento umano”. Da allora quanto c’è ancora da fare perché l’omosessualità non venga considerata devianza non solo in ambito medico-psicologico, ma anche in ambito sociale? Gli interventi che possono essere messi in atto affinché l’omosessualità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) La Giornata internazionale contro l’omotransfobia cade il 17 maggio di ogni anno, data che ricorda quella in cui l’omosessualità è stata eliminata dal novero delle malattie mentali e ufficialmente considerata una “variante naturale del comportamento umano”. Abbiamo intervistatoesperta di orientamento sessuale e responsabile del centro di ascolto di Omphalos, associazione LGBTI umbra, che da anni è al fianco dei ragazzi omosessuali vittime di omofobia. Il 17 maggio 1990 l’omosessualità veniva derubricata da malattia mentale a “variante naturale del comportamento umano”. Da allora quanto c’è ancora da fare perché l’omosessualità non venga considerata devianza non solo in ambito medico-psicologico, ma anche in ambito sociale? Gli interventi che possono essere messi in atto affinché l’omosessualità ...

NDarghahi : RT @CanyamanLe: La verità ha sempre mille volti, come ogni volto ha sempre mille verità. (Anonimo) Buonanotte a domani ?? #buonanotteatutt… - froshani6 : RT @CanyamanLe: La verità ha sempre mille volti, come ogni volto ha sempre mille verità. (Anonimo) Buonanotte a domani ?? #buonanotteatutt… - repubblica : Pinocchio, Baby e rap: i mille volti di Lorenzo Zurzolo - barzaghi75 : @sonfattacosi È l'uomo dai mille volti! #FOTIKITAKA - Kr81RS : RT @CanyamanLe: La verità ha sempre mille volti, come ogni volto ha sempre mille verità. (Anonimo) Buonanotte a domani ?? #buonanotteatutt… -