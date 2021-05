I Carabinieri eseguono ‘Campo di Tulipani' | ‘inedito' del maestro Battiato

Leggi su agi

(Di martedì 18 maggio 2021) AGI - È stato eseguito oggi per la seconda volta dal 1990 l'inno composto da Francoper la Guardia Forestale dello Stato. Si intitoladi', brano che il compositore e cantautore siciliano scomparso oggi a 76 anni nella sua casa di Milo scrisse appunto su richiesta del Corpo Forestale nel '90 ed eseguito prima di oggi soltanto un'altra volta, sempre in quell'anno, durante una cerimonia a Palermo. “La Guardia Forestale mi ha chiesto di comporre per loro un inno - rivelònel '90 al Mattino di Napoli - ho accettato con molto piacere, preparando una cosa per banda e voce. È un ritorno all'artista che compone per commissione, una posizione creativa che mi diverte molto”. Campo diè dunque un piccolo', mai ascoltato fino ad oggi dal ...