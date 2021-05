Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso. Dal 2 settembre al cinema (Di martedì 18 maggio 2021) Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente. Scopri di più su: https://www.facebook.com/HotelTransyl… e partecipa alla conversazione con #HotelTransylvania4 L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 18 maggio 2021) Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente. Scopri di più su: https://www.facebook.com/Transyl… e partecipa alla conversazione con #4 L'articolo proviene da Quotidianpost.

Ultime Notizie dalla rete : Hotel Transylvania Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso, il trailer ufficiale I fan della saga di " Hotel Transylvania " non vedono l'ora di poter apprezzare il quarto capitolo del celebre franchise nato nel 2012. Occorrerà attendere fino al 2 settembre 2021 , quando la pellicola troverà spazio ...

C'è il trailer del nuovo Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso Il quarto (e forse ultimo) capitolo della saga animata Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, che vede protagonisti Drac e gli altri ospiti del suo mostruoso albergo, arriva nelle sale a settembre. E questa volta tutti dovranno sperimentare che cosa ...

Hotel Transylvania 4, pubblicato un teaser in attesa del trailer Sky Tg24 Hotel Transylvania 4, presto il debutto: ecco il trailer del sequel animato Il trailer ufficiale di “Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso” è online: il sequel della saga animata arriverà in Italia a settembre. Tutto pronto per il quarto e ultimo capitolo della saga ...

Tutto sul film Hotel Transylvania 4: trailer, trama e data di uscita in Italia Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso è il titolo del quarto e ultimo capitolo della saga animata di Sony Pictures Animation. Claudio Bisio e ...

