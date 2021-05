Hollow Knight: Silksong sarà annunciato all'E3 2021? Le parole di Leth Griffin (Di martedì 18 maggio 2021) Il seguito di Hollow Knight è attesissimo dai fan, ma anche se il gioco sembra essere in dirittura d'arrivo da un pezzo raramente si sentono novità a riguardo. Ancora non ci sono né date d'annuncio, né trailer di gameplay, né tantomeno screenshot di Hollow Knight: Silksong, che uscirà su PC e Nintendo Switch. Eppure già da tempo si sa che il titolo è quasi pronto, e che è attualmente in fase di test. Tanti fan si aspettavano ragionevolmente un annuncio in grande stile all'E3 il mese prossimo, invece pare che dovremo pazientare ancora un po' per avere novità ufficiali sull'attesissimo sequel. Proprio oggi su Reddit è apparso uno screenshot in cui "Leth" Griffin del team Cherry, che sviluppa il gioco, afferma di non avere in programma alcun annuncio per lo showcase più ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Il seguito diè attesissimo dai fan, ma anche se il gioco sembra essere in dirittura d'arrivo da un pezzo raramente si sentono novità a riguardo. Ancora non ci sono né date d'annuncio, né trailer di gameplay, né tantomeno screenshot di, che uscirà su PC e Nintendo Switch. Eppure già da tempo si sa che il titolo è quasi pronto, e che è attualmente in fase di test. Tanti fan si aspettavano ragionevolmente un annuncio in grande stile all'E3 il mese prossimo, invece pare che dovremo pazientare ancora un po' per avere novità ufficiali sull'attesissimo sequel. Proprio oggi su Reddit è apparso uno screenshot in cui "del team Cherry, che sviluppa il gioco, afferma di non avere in programma alcun annuncio per lo showcase più ...

