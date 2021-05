Hockey pista, A1: Lodi vince ancora con Bassano e si porta sul 2-0. I lombardi si impongo ai supplementari (Di martedì 18 maggio 2021) All’ultimissimo respiro. La prima serata delle gare -2 delle semifinali dei playoff scudetto della Serie A1 2020/2021 di Hockey pista regala emozioni forti. Al PalaCastellotti infatti il Lodi riesce a battere 4-3 il Bassano ai supplementari portandosi in vantaggio 2-0 nella serie contro i veneti. In una sfida tiratissima, conclusasi 3-3 dopo i tempi regolamentari, a decidere la formazione vincitrice è stata la rete messa a segno da Torner (autore di una tripletta complessiva) a quattro decimi dalla fine dell’extra time. Un colpo durissimo da digerire per gli ospiti che a questo punto sono spalle al muro e dovranno cercare di allungare la serie provando a imporsi nella prossima partita, in programma sabato 22 maggio, sempre in lombardia. – TABELLINO E ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) All’ultimissimo respiro. La prima serata delle gare -2 delle semifinali dei playoff scudetto della Serie A1 2020/2021 diregala emozioni forti. Al PalaCastellotti infatti ilriesce a battere 4-3 ilaindosi in vantaggio 2-0 nella serie contro i veneti. In una sfida tiratissima, conclusasi 3-3 dopo i tempi regolamentari, a decidere la formazione vincitrice è stata la rete messa a segno da Torner (autore di una tripletta complessiva) a quattro decimi dalla fine dell’extra time. Un colpo durissimo da digerire per gli ospiti che a questo punto sono spalle al muro e dovranno cercare di allungare la serie provando a imporsi nella prossima partita, in programma sabato 22 maggio, sempre ina. – TABELLINO E ...

Advertising

zazoomblog : Hockey pista A1: Lodi vince ancora con Bassano e si porta sul 2-0. I lombardi si impongo ai supplementari -… - Carlino_Reggio : Hockey pista, la festa di Correggio La Minimotor promossa in Serie A2 - qn_carlino : Hockey Pista Donne Scandiano fa soffrire la fortissima Matera - qn_carlino : Hockey Pista A1 A festeggiare sono il Monza e... Stefani - uvaozio : Chissà quale sarà l'arcano per cui l'hockey su pista è popolarissimo in Portogallo, a Follonica (scusate il termine) e in Versilia -