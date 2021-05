Highlights e gol Brighton-Manchester City 3-2, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 18 maggio 2021) Gli Highlights e i gol di Brighton-Manchester City 3-2, match della penultima giornata della Premier League 2020/2021. Ininfluente ma comunque clamorosa sconfitta dei Campioni d’Inghilterra, evidentemente già con la testa alla finale di Champions League del 29 maggio. In vantaggio 2-0, gli uomini di Guardiola si fanno rimontare in meno di mezz’ora e archiviano la sesta sconfitta in campionato. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Glie i gol di3-2, match della penultima giornata della. Ininfluente ma comunque clamorosa sconfitta dei Campioni d’Inghilterra, evidentemente già con la testa alla finale di Championsdel 29 maggio. In vantaggio 2-0, gli uomini di Guardiola si fanno rimontare in meno di mezz’ora e archiviano la sesta sconfitta in campionato. ILSportFace.

