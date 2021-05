Harry bambino ai funerali di mamma Diana | l’immagine più toccante della nuova serie tv del principe

(Di martedì 18 maggio 2021) Il principe Harry bambino al fianco di papà Carlo nel giorno più triste della sua vita: quello dei funerali di mamma Diana. Era l’agosto 1997. Harry aveva solo 12 anni. Oggi che di anni ne ha 36 il principe ha voluto che quell’immagine scorresse nel trailer della nuova serie sulla salute mentale The Me You Can’t See, da lui creata e prodotta assieme a Oprah Winfrey (in onda dal 21 maggio su Apple TV+). Nel filmato compaiono anche Meghan Markle (senza pancia) e il piccolo Archie che festeggia il suo primo anno di vita sulle ginocchia della madre. E poi celebrità come Lady Gaga e Glenn Close, che nel documentario, alternandosi a gente comune, confesseranno tutte le loro fragilità. https://www.youtube.com/watch?v=dWevopoBmAE

