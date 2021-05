Hard Rock Cafe anticipa l’estate il 25 maggio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) – Fino al 1 giugno ildi Via Venetocon offerte speciali su drink e menu – L’iconico marchio, diventa indiscusso protagonista di quest’anticipo di estate con nuovi menu e nuovi drink per tutti coloro che non vorranno rinunciare al divertimento, rimanendo sempre in sicurezza. Parola d’ordine: condividere. Il Festivalche richiamanasce, infatti, dall’idea di stare insieme e condividere i gustosi “pacchetti” da 20, 25 o 30 euro proposti dai. In presenza, naturalmente prenotando, e passando insieme un momento di convivialità oppure con il comodo delivery proposto da. Le appetitose offerte del ...