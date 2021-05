Hamas cerca la rivincita di Lepanto. Baldassarri legge lo statuto e resta scioccato (Di martedì 18 maggio 2021) Nel sito del Center for Studies on New Religions (Cesnur) è scaricabile in lingua italiana lo statuto di Hamas del 18 Agosto 1988. È articolato in 15 pagine con una introduzione, cinque capitoli ed una conclusione. In tutto sono 36 articoli “statutari”. Questo è il suo indice: statuto del Movimento di Resistenza Islamico (Hamas)(18 agosto 1988) Introduzione Capitolo I – Introduzione al Movimento Art.li 1-8 Capitolo II – Obiettivi Art.li 9-10 Capitolo III – Strategie e mezzi Art.li 11-22 Capitolo IV – La nostra posizione su alcuni punti specifici I movimenti islamici li 23-24 Movimenti nazionalisti nell’arena palestinese li 25-26 L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina lo 27 Gli Stati e governi arabi e islamici lo 28 Associazioni nazionaliste religiose, istituzioni intellettuali del mondo arabo ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) Nel sito del Center for Studies on New Religions (Cesnur) è scaricabile in lingua italiana lodidel 18 Agosto 1988. È articolato in 15 pagine con una introduzione, cinque capitoli ed una conclusione. In tutto sono 36 articoli “statutari”. Questo è il suo indice:del Movimento di Resistenza Islamico ()(18 agosto 1988) Introduzione Capitolo I – Introduzione al Movimento Art.li 1-8 Capitolo II – Obiettivi Art.li 9-10 Capitolo III – Strategie e mezzi Art.li 11-22 Capitolo IV – La nostra posizione su alcuni punti specifici I movimenti islamici li 23-24 Movimenti nazionalisti nell’arena palestinese li 25-26 L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina lo 27 Gli Stati e governi arabi e islamici lo 28 Associazioni nazionaliste religiose, istituzioni intellettuali del mondo arabo ...

Advertising

antoniodigi : @neXtquotidiano Forse perché 'Al netto della scelta di utilizzare i social in questo modo durante un conflitto e se… - JaponicaIrai : @Jacqueline90111 È arrivata la capra a frantumarmi gli zebedei. Fai così apri Google e poi cerca Hamas e vedi cosa ti esce. - Devabole : RT @FranVenturi81: In questo thread Israele cerca di mostrare la quantità di missili che Hamas gli ha tirato contro. Per quelli che lo ste… - feeling__blue : RT @GiorgioByG: #settestorie #GazaUnderAttak Quando a capodanno il bambino ti accende una sorellina vicino e tu gli tiri un rauto in facci… - GiorgioByG : #settestorie #GazaUnderAttak Quando a capodanno il bambino ti accende una sorellina vicino e tu gli tiri un rauto… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamas cerca Dolori alla cervicale: quali sono le cause e i rimedi In pratica si fa così: si cerca di inclinare la testa da un lato facendo avvicinare la guancia alla ... Read More World ToI: 'Israele e Hamas vicini a cessate il fuoco entro due giorni' 17 Maggio 2021 ...

Le tre menzogne che alimentano l'odio per Israele e la nuova ondata di antisemitismo Immancabili le accuse più improbabili contro Israele, in cui si cerca di coprire la puzza di ...si guardano dal passare da minoranza in Israele a maggioranza nei territori controllati da ANP o Hamas, e ...

In cerca di un cessate il fuoco tra israeliani e palestinesi - Pierre Haski Internazionale Palestinesi contro se stessi Chiedo perdono per l’auto-citazione, che odora di marchetta, soprattutto se si richiamano libri. Ma tutto ciò che sta succedendo in ...

L'Ue cerca di uscire dall'irrilevanza su Gaza Cosa aspettarsi dalla riunione in teleconferenza dei ministri degli Esteri dei 27? La posizione di Borrell, negoziata con i 27, è questa: “Se Israele ha il diritto di proteggere la sua popolazione da ...

In pratica si fa così: sidi inclinare la testa da un lato facendo avvicinare la guancia alla ... Read More World ToI: 'Israele evicini a cessate il fuoco entro due giorni' 17 Maggio 2021 ...Immancabili le accuse più improbabili contro Israele, in cui sidi coprire la puzza di ...si guardano dal passare da minoranza in Israele a maggioranza nei territori controllati da ANP o, e ...Chiedo perdono per l’auto-citazione, che odora di marchetta, soprattutto se si richiamano libri. Ma tutto ciò che sta succedendo in ...Cosa aspettarsi dalla riunione in teleconferenza dei ministri degli Esteri dei 27? La posizione di Borrell, negoziata con i 27, è questa: “Se Israele ha il diritto di proteggere la sua popolazione da ...