Gualtieri contro Raggi: 'Sulle periferie solo promesse non mantenute, ma sono la priorità' (Di martedì 18 maggio 2021) Roberto Gualtieri, deputato del Partito Democratico e candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in un'intervista al programma Gli Inascoltabili di Nsl radio: "La periferia? ... Leggi su globalist (Di martedì 18 maggio 2021) Roberto, deputato del Partito Democratico e candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in un'intervista al programma Gli Inascoltabili di Nsl radio: "La periferia? ...

Advertising

globalistIT : - PaoloMa15952103 : RT @jacopo_iacoboni: Il Pd, constatato che Raggi non si ritirava, non ha neanche preso in considerazione di poter sostenere Calenda. È tris… - RegnaFirenze : @Emilian09809556 @CarloCalenda Gualtieri è un ex renziano ma Calenda gli corre contro... - Progen20 : RT @sciltian: Ok, se il centrodx candida a sindaco #Gasparri e al ballottaggio dovesse arrivarci contro #Gualtieri, voterei @gualtierieurop… - VperVents : @marcati_piero @GuiroZ @gualtierieurope @ilmessaggeroit @CarloCalenda @matteorenzi @virginiaraggi Veramente a me ri… -