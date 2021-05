Green pass Italia: come funziona, quando serve, quanto dura. Le ultime indicazioni (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi permette di spostarsi tra regioni di colore diverso, anche in quella Val d'Aosta che al momento è l'unica zona arancione. Dal 15 giugno permetterà di partecipare a feste e ricevimenti successivi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi permette di spostarsi tra regioni di colore diverso, anche in quella Val d'Aosta che al momento è l'unica zona arancione. Dal 15 giugno permetterà di partecipare a feste e ricevimenti successivi ...

Advertising

ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - Agenzia_Ansa : Allo studio l'ipotesi di un green pass per andare in discoteca #ANSA - romanino48 : RT @Lorenzo62752880: Il Green Pass non è affatto una cosa inevitabile, ma solo un esperimento del regime. Boicottiamolo per 1 mese o 2 e s… - anitaelaura : RT @Lorenzo62752880: Il Green Pass non è affatto una cosa inevitabile, ma solo un esperimento del regime. Boicottiamolo per 1 mese o 2 e s… -