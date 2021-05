Green pass dopo prima dose vaccino varrà 9 mesi (Di martedì 18 maggio 2021) La “certificazione verde Covid-19” ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E’ quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato questa sera dal capo dello Stato. Il testo dispone inoltre che il “Green pass” sia rilasciato “anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino” e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino “alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. In serata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sulle riaperture, che va in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore domani: uno degli effetti più attesi è la posticipazione di un un’ora, dalle 22 alle 23, del coprifuoco, una misura che verrà cancellata ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) La “certificazione verde Covid-19” ha validità di novedalla data del completamento del ciclo vaccinale. E’ quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato questa sera dal capo dello Stato. Il testo dispone inoltre che il “” sia rilasciato “anche contestualmente alla somministrazione delladi” e che sia valido dal quindicesimo giornola somministrazione fino “alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. In serata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sulle riaperture, che va in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore domani: uno degli effetti più attesi è la posticipazione di un un’ora, dalle 22 alle 23, del coprifuoco, una misura che verrà cancellata ...

Advertising

ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - Agenzia_Ansa : Allo studio l'ipotesi di un green pass per andare in discoteca #ANSA - Marilen11936584 : RT @ilpetulante: Questa estate tutte le regioni saranno bianche o gialle. Dunque il green pass non servirà per attraversarle. Poi spuntano… - vi__enne : Interessante anche l'articolo 14 sulla certificazione verde o 'green pass': - validità estesa a 9 mesi dal complet… -