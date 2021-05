Grease 2 | il dettaglio a luci rosse che ha sorpreso tutti i fan del film VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 maggio 2021) I fan si sono accorti di unin2 ben trentanove anni dopo l'uscita in sala del sequel del cult con John Travolta e Olivia Newton-John Ben trentanove anni dopo la sua distribuzione in sala, i fan di2 si sono accorti di un, decisamente vietato ai minori, nel sequel delinterpretato da John Travolta e Olivia Newton-John. A guardare ildi questo, ci si chiede come mai non se ne siano accorti in sede di montaggio. Attraverso il suo profilo Twitter, Justin Root ha mostrato una vera e propria "disfunzione" nel corso di una particolare scena di2. La sequenza incriminata mostra due cheerleader inseguire il ...