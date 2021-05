Grande Fratello Vip, Gabriel Garko smentisce la sua presenza: niente da fare anche per Anna Oxa (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri mattina, nel corso dello spazio dedicato al gossip di “Ogni Mattina”, il buon Santo Pirrotta ha sganciato una bomba sui possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Peccato che, a distanza di ore, due di loro abbiano già smentito. Grande Fratello Vip, Gabriel Garko smentisce la sua presenza Alfonso Signorini da diverse settimane è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri mattina, nel corso dello spazio dedicato al gossip di “Ogni Mattina”, il buon Santo Pirrotta ha sganciato una bomba sui possibili nuovi concorrenti delVip. Peccato che, a distanza di ore, due di loro abbiano già smentito.Vip,la suaAlfonso Signorini da diverse settimane è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

