Graduatorie terza fascia ATA: niente punti per concorsi o abilitazioni docenti (Di martedì 18 maggio 2021) Graduatorie del personale ATA di terza fascia per il triennio 2021/23: le segreterie, supportate dal sistema informatico, sono alle prese con la valutazione delle domande. L'Ufficio Scolastico di Bari ha fornito importanti chiarimenti, precisazioni che seppure scontate in questa fase possono tornare utili.

