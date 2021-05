Google Telefono adesso legge il nome o il numero del chiamante (Di martedì 18 maggio 2021) Caller ID Announcement per Google Telefono è in distribuzione: stiamo parlando dell’opzione che consente di leggere il nome o il numero di Telefono della persona che chiama. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si parla della funzione ormai da svariati mesi, ma adesso il colosso di Mountain View sembra abbia deciso di rilasciarla al grande pubblico su larga scala. Le prime menzioni di Caller ID Announcement per Google Telefono risalivano a fine settembre dell’anno scorso, novità poi pubblicizzata in uno spot pubblicitario di Big G, alla fine cancellato. Caller ID Announcement per Google Telefono non verrà collocato in una sottosezione dell’applicazione, come inizialmente si era pensato, ma ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Caller ID Announcement perè in distribuzione: stiamo parlando dell’opzione che consente dire ilo ildidella persona che chiama. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si parla della funzione ormai da svariati mesi, mail colosso di Mountain View sembra abbia deciso di rilasciarla al grande pubblico su larga scala. Le prime menzioni di Caller ID Announcement perrisalivano a fine settembre dell’anno scorso, novità poi pubblicizzata in uno spot pubblicitario di Big G, alla fine cancellato. Caller ID Announcement pernon verrà collocato in una sottosezione dell’applicazione, come inizialmente si era pensato, ma ...

