golf | l' Open femminile trampolino per la Solheim Cup

Vogliamo diventare la casa dello sport, attraverso i grandi eventi e il Ladies Italianè uno di essi". Maria Amelia Lolli Ghetti vice presidente della Federgolf e presidente delMargara - "...PIEMONTE - In occasione della presentazione dell'd'Italia Femminile, in programma alClub Margara dal 28 al 30 maggio, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha anche commentato la campagna vaccinale nella nostra regione. 'Le ...L'Italia del golf in rosa torna protagonista in Europa con il suo evento più importante, l'Open, in Piemonte dal 28 maggio. Intanto Chimenti non si ferma e pensa alla Solheim Cup, la Ryder Cup femmini ...Azzurri grandi protagonisti in Inghilterra. Il vicentino battuto alla prima buca play-off dal britannico. Nella Top 10 anche Edoardo Molinari, 8°. Bel finale di Paratore, campione nel 2020, 11°, Dopo ...