Gli assurdi cartelloni di ProVita&Famiglia contro il ddl Zan piazzati davanti alle scuole (Di martedì 18 maggio 2021) Si tratta di una Onlus che, dunque, vive di donazioni private e del "5 per mille" donato (volontariamente) dai cittadini con le loro dichiarazioni dei redditi. E quei soldi – parte di essi – sono stati spesi per la campagna pubblicitaria contro il ddl Zan. I cartelloni ProVita & Famiglia, negli ultimi giorni, hanno fatto capolino davanti a molte scuole italiane. Insomma, si utilizzano luoghi frequentati dai minori (parliamo non solo di licei, ma anche di scuole medie) per tentare di raccontare una versione dei fatti che, in realtà, è ben diversa dagli slogan utilizzati (come accaduto anche una settimana fa a Di Martedì).

