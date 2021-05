Giustizia al Sud, da Cartabia e Carfagna la Commissione Interministeriale (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il ministro della Giustizia Marta Cartabia e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna hanno firmato un decreto per la costituzione della Commissione Interministeriale per la Giustizia nel Mezzogiorno. La Commissione è composta da vertici di uffici giudiziari del sud insieme con avvocati, professori universitari operanti nel Mezzogiorno e dirigenti ministeriali. A presiederla Maria Rosaria Covelli, Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, già presidente del Tribunale di Viterbo. Ogni mese riferirà sull’andamento dei lavori ai ministri competenti. Gli esperti, a cui non saranno corrisposti compensi, hanno il compito di individuare e valorizzare le best practices esistenti al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il ministro dellaMartae il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Marahanno firmato un decreto per la costituzione dellaper lanel Mezzogiorno. Laè composta da vertici di uffici giudiziari del sud insieme con avvocati, professori universitari operanti nel Mezzogiorno e dirigenti ministeriali. A presiederla Maria Rosaria Covelli, Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della, già presidente del Tribunale di Viterbo. Ogni mese riferirà sull’andamento dei lavori ai ministri competenti. Gli esperti, a cui non saranno corrisposti compensi, hanno il compito di individuare e valorizzare le best practices esistenti al ...

